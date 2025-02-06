График ряда поездов Савеловского направления МЖД изменится в феврале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График ряда поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в феврале, сообщил филиал РЖД в телеграм-канале.

Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры на участках Дмитров – Савелово (станции Власово, Лебзино и Орудьево), Дубна – Большая Волга, Яхрома – Икша. Специалисты проведут там работы по укреплению объектов энергоснабжения в утренние и дневные часы, уточнила пресс-служба.

На фоне этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть поездов будут исключены из расписания.

Пассажирам рекомендовали заранее узнавать расписание пригородных поездов на вокзалах, станциях, в мобильном приложении или на сайте ОАО "РЖД".

Между тем на Ярославском направлении Московской железной дороги до конца 2025 года выйдут 15 современных поездов. Первые составы "Иволги 4.0" и ЭП2Д запустят уже в мае текущего года.

Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.