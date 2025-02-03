15 современных поездов выйдут на Ярославское направление МЖД до конца 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Ярославском направлении Московской железной дороги до конца 2025 года выйдут 15 современных поездов. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

По данным ведомства, первые составы "Иволги 4.0" и ЭП2Д запустят уже в мае текущего года. Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.

"Начинаем развитие Ярославского направления с обновления подвижного состава, так как большую часть поездки вы проводите в поезде", – уточнили в Дептрансе.

В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что Дептранс совместно с ЦППК закупит 92 новых состава для Ярославского направления, чтобы полностью обновить парк поездов.

Между тем Центральная пригородная пассажирская компания в 2024 году перевезла 604,4 миллиона пассажиров. Почти половина всех поездок пришлась на Ярославское, Казанское и Курское направления. Но рекордным месяцем стал октябрь, тогда было совершено свыше 55 миллионов поездок.