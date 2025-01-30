ЦППК перевезла более 604 млн пассажиров в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в 2024 году перевезла 604,4 миллиона пассажиров, что на 8,6% больше 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Почти половина всех поездок пришлась на Ярославское, Казанское и Курское направления. Но рекордным месяцем стал октябрь, тогда было совершено свыше 55 миллионов поездок.

"Ежесуточно в рабочие дни услугами нашей компании пользуется уже около 2 миллионов пассажиров", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.

ЦППК обслуживает не только Москву и Подмосковье, но и другие регионы страны. Свыше 300 миллионов пришлось на Москву, а еще почти 288 миллионов – на Московскую область. Также в лидерах по пассажиропотоку оказались Калужская, Владимирская и Рязанская области – 4,8, 3,9 и 2,6 миллиона пассажиров соответственно.

Ранее стало известно, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на МЦД-1 с момента его запуска. Этот диаметр помог разгрузить отдельные станции метро до 15%, а прилегающие магистрали – до 5 тысяч автомобилей в сутки, а также объединил Одинцово и Лобню в единый маршрут.

