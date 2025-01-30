Расписание поездов на четырех направлениях МЖД изменится с 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Казанского направлений изменится с 31 января, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Правки в расписании связаны с развитием инфраструктуры на станциях Можайск, Тестовская, Петровско-Разумовская и Железнодорожная, Перово, Быково, Раменское, а также на железнодорожном участке Люберцы-1 – Быково.

С 31 января по 1 февраля, 1–2 февраля, 7–8 февраля, 8–9 февраля с 23:00 до 06:50 будут идти работы на новой станции Петровско-Разумовская, из-за чего у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а несколько электричек выведены из графика.

По выходным дням, 1, 2, 8 и 9 февраля, с 13:15 до 15:25 на станции Можайск будут идти работы по модернизации объектов энергообеспечения, из-за чего поезда от Дорохова до Бородина будут ходить по одному пути. Из-за этого несколько поездов пройдут по укороченным маршрутам.

Весь февраль продолжатся работы и на станции Тестовская. Специалисты будут обновлять пассажирскую инфраструктуру в интервале между 01:55 до 04:55, это лишь незначительно отразится на расписании.

На Горьковском направлении изменения в расписании ожидаются в периоды технологических окон на станции Железнодорожная с 23:40 31 января по 23:40 2 февраля, а также в периоды 7–9, 14–16, 21–23 февраля. Кроме того, с 10:10 до 15:10 1–2, 8–9, 15–16 и 22–23 февраля будет закрываться движение по двум путям станции.

На Казанском направлении аналогичные окна назначены на станции Раменское в интервале между 01:50 и 04:20 с 1 по 28 февраля. Также работы пройдут на станции Быково и перегоне Люберцы – Быково. Специалисты планируют развивать инфраструктуру весь февраль, кроме выходных дней, в интервале с 00:50 до 05:10. Ремонтные работы на станции Перово назначены 26–27 февраля.

Ранее столичный Дептранс анонсировал появление новых поездов на Ярославском направлении МЖД. Сейчас пассажиров перевозят поезда ЭД4М и ЭД2Т, их средний возраст составляет 17 лет. После завершения обновления средний возраст составов составит 3,5 года.

