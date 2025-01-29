Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится по ночам в феврале

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов на МЦД-1 изменится в феврале в ночное время – с 20:00 до 07:00. Об этом горожан предупредили в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Савеловском направлении интервалы будут частично увеличены в зависимости от времени, например, после 20:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, с начала движения до 07:00 – до 40 минут.

Помимо этого, на участке от Савеловской до Бескудникова после 23:00 до 06:00, а по выходным до 07:00, составы в обе стороны будут следовать по одному пути. Вместе с тем часть поездов проследует станцию Дегунино без остановки, а другая, идущая со стороны области, проследует от/до Лобни и Бескудникова.

На Белорусском направлении, в свою очередь, интервалы движения увеличат после 21:00 до 15 минут, а после 22:00 и до 07:00 – до 40 минут. Часть вагонов будет следовать от/до Белорусского вокзала, а еще часть не остановится на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Кроме того, будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт Шереметьево горожане смогут воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

В связи с изменениями Дептранс призвал жителей и гостей столицы сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Между тем график движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) также будет изменен. С 1 февраля до конца месяца на станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов. На Ленинградском и Казанском направлениях с начала движения до 06:00 интервалы частично увеличены до 20 минут.