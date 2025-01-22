Более 400 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-1 с момента его запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 400 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД-1 с момента его запуска, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Московские центральные диаметры помогают миллионам пассажиров с комфортом передвигаться по городу. D1 разгрузил отдельные станции метро до 15%, а прилегающие магистрали – до 5 тысяч автомобилей в сутки", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале Дептранса.

МЦД-1 объединил Одинцово и Лобню в единый маршрут и стал мощным драйвером социального и экономического развития Московского региона. Кроме того, вокруг станций активно создают инфраструктуру и формируют новые рабочие места.

В первую очередь пассажиры оценили минимальное ожидание поездов, которые даже в час пик ходят с интервалом всего 5–7 минут, отметили в транспортном ведомстве. Еще одним плюсом стал обновленный на 100% подвижной состав, состоящий из современных "Иволг", двухэтажных "Аэроэкспрессов" и ЭП2Д.

В Дептрансе также отметили высокую доступность первого маршрута: 25 станций, 10 из которых – московские городские вокзалы, делают D1 доступным из любой точки города. Помимо этого, 21 пересадка на станции рельсового каркаса позволяет легко пересаживаться и экономить время и силы.

Вместе с тем наибольший поток пассажиров среди станций D1 наблюдается на Славянском бульваре – 33,3 тысячи пассажиров в сутки, Одинцово – 33 тысячи и на Белорусской – 20,8 тысячи.

Тем временем на четвертом маршруте Московских центральных диаметров начали курсировать еще шесть новых поездов "Иволга 4.0". Они вышли на маршрут во время новогодних праздников, присоединившись к четырем составам.

Новое поколение поездов отличается от предыдущих версий "Иволги" наличием третьей двери в промежуточных вагонах, благодаря которой посадка и высадка пассажиров происходят быстрее. Кроме того, внутри вагонов были размещены кресла в новом дизайне.