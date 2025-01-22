Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Почти 20 миллиардов поездок совершено по картам "Тройка" в Москве с момента их запуска в 2013 году, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Еще 15 лет назад можно было простоять за билетом в кассу до 20 минут, особенно по утрам в начале месяца, когда на многих станциях метро случалось настоящее столпотворение", – напомнил мэр.

Внедрение карты, которая позволяла записать абонемент или оплатить проезд с баланса, стало уникальным для РФ, так как раньше такой системы еще не было. За первую неделю с момента начала продаж "Тройку" купили 200 тысяч раз, а сейчас это число достигло 52 миллионов.

Карта упрощает оплату проезда в городском транспорте, а также экономит 2,5 миллиарда рублей на печати бумажных билетов и чеков. Ее можно использовать для оплаты проезда в метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте и регулярном речном электротранспорте, а также в "Аэроэкспрессе".

Также "Тройку" принимают в кассах Московского зоопарка, парке "Зарядье", на городских велопарковках, автомобильных перехватывающих парковках. С 2022 года она перешла на 100% отечественный чип, который производят в Зеленограде, а с 2024 года карта получила виртуальный аналог, который можно выпустить в приложении "Метро Москвы" и хранить в телефоне.

"Москва – лидер по числу удобных способов оплаты проезда в городском транспорте. Можно пользоваться картой "Тройка", банковской картой, биометрией, Системой быстрых платежей, виртуальной "Тройкой", картой москвича", – заключил градоначальник.

Кроме того, билетная система на основе "Тройки" работает более чем в 27 регионах России, включая Подмосковье, Тульскую область, Ставрополье, Алтай, Тыву и другие. С января 2025 года к ним присоединилась Новосибирская область. Теперь жители региона смогут воспользоваться картой в более чем 2 300 транспортных средствах Новосибирска.

