Собянин: стойки "Живое общение" в московском метро работают уже 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стойки "Живое общение" в московском метрополитене работают уже на протяжении десяти лет, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Сотрудники сервиса каждый день помогают пассажирам построить удобный маршрут, отвечают на разные вопросы – по навигации, достопримечательностям, правилам провоза багажа", – поделился мэр.



Он также отметил, что на стойках можно приобрести сувенирную продукцию столичного метро: одежду, канцтовары и тематические карты "Тройка". По словам Собянина, сервис продолжает постоянно развиваться. Так, в 2024 году на стойках были установлены цифровые планшеты.



"На "Марьиной Роще" БКЛ установлена уникальная цифровая стойка "Живое общение" с аватаром чат-бота Александры. Она отвечает на вопросы пассажиров все время работы метро", – отметил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года. Цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. По словам Собянина, в 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.