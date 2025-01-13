На БКЛ открылся новый сервисный центр Московского транспорта

Фото: mosmetro.ru

На БКЛ на выходах № 3–4 станции "Каширская" открылся новый сервисный центр Московского транспорта, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Сервисный центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме праздников. Его сотрудники могут помочь заменить неисправные билеты, получить необходимые услуги "Московского паркинга" или наземного транспорта столицы, а также перенести баланс с одной "Тройки" на другую. Помимо этого, у специалистов сервисного центра можно узнать всю информацию о тарифах на проезд и многое другое.

"Новый сервисный центр Московского транспорта стал 7-м на Большой кольцевой линии. Они уже работают на станциях "Савеловская", "Текстильщики", "Проспект Вернадского", "Кунцевская", "Петровский парк" и "Сокольники", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в Москве начал работать объединенный вестибюль станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. Сергей Собянин назвал открытие вестибюля важным этапом формирования городского вокзала Печатники. Он соединяет не только две линии метро, но также станцию второго МЦД-2 и наземный транспорт.