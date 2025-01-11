Около 6 тысяч человек в Москве присоединились к сервису "Социальное такси" в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В прошлом году 5,6 тысячи граждан в Москве присоединились к сервису "Социальное такси", рассказал заммэра Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

"Служба позволяет маломобильным пассажирам удобно передвигаться по столице и при необходимости добираться в аэропорты и санатории Подмосковья на специально оборудованном транспорте. В сервисе зарегистрированы уже более 39 тысяч пользователей", – уточнил он.

Здесь работают специально обученные водители, которые готовы подвезти пассажиров разных категорий. Кроме того, в салоне созданы для этого все необходимые условия.

Ликсутов обратил внимание, что за год услугой воспользовались почти 77 тысяч человек – по индивидуальным заявкам и 146 тысяч – по коллективным от Всероссийского общества инвалидов.

Вызвать "Социальное такси" в столице можно в любой день – у службы нет выходных дней. Также можно запросить транспорт заблаговременно.

Чтобы заказать машину, житель должен находиться в реестре получателей услуг "Социальное такси". Подать заявление на регистрацию в реестре можно онлайн, для этого необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru не ниже стандартной. Далее в каталоге нужно перейти в раздел "Транспорт" и выбрать подраздел "Такси". Процедура займет 10 рабочих дней.

