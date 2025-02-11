Схема движения транспорта изменится на площади Никитские Ворота с 15 февраля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения автомобилей изменится на площади Никитские Ворота с 15 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для улучшения условий проезда и повышения безопасности дорожного движения правый поворот со стороны Тверского бульвара на Большую Никитскую улицу будет запрещен. Проезд в сторону Садового кольца будет доступен по Малой Никитской улице.

Отмечается, что благодаря таким изменениям водители смогут быстрее проезжать по Малой Бронной улице к Никитскому бульвару и Большой Никитской, а также по Большой Никитской улице к Никитскому бульвару. Объехать участок возможно через Малую Никитскую улицу и Скарятинский переулок.

Ранее сообщалось, что график ряда поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в феврале в связи с модернизацией инфраструктуры на участках Дмитров – Савелово (станции Власово, Лебзино и Орудьево), Дубна – Большая Волга, Яхрома – Икша.

Помимо этого, движение ограничено в районе улицы Твардовского до 18 сентября. Причиной для этого послужили работы по реконструкции инженерных сетей. На участках, которых коснутся ограничения, также нельзя припарковаться.