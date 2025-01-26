Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение будет ограничено в районе улицы Твардовского с 27 января до 18 сентября. Причиной для этого послужат работы по реконструкции инженерных сетей, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Кроме того, на участках, которых коснутся ограничения, нельзя будет припарковаться.

Так, в районе дома 31, корпуса 1 по указанной улице движение будет ограничено с 27 января до 9 марта круглосуточно. При этом в районе дома 31, корпуса 2 те же ограничения вступят в силу с 10 марта и сохранятся до 2 апреля. В районе дома 25, корпуса 1 они будут действовать с 3 апреля до 6 июля, в районе 2 корпуса того же дома – с 24 мая до 30 июня, а у дома 19, корпуса 3 – с 1 июля до 18 сентября.

На протяжении всего этого периода две полосы движения будут закрыты с сохранением проезда по одной полосе в каждом направлении. Этому будут способствовать временный запрет парковки и обустройство временных уширений.

Между тем с 15 января движение перекрыли в районе Нагатинской набережной. Так, до 15 апреля движение транспорта ограничено в районе дома 40/1, а с 15 апреля до 12 октября схема проезда изменится в районе дома 40а. Кроме того, в этот период для автомобилистов перекроют участок местного проезда в районе того же дома.

