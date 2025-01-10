Движение в районе Нагатинской набережной перекроют и ограничат с 15 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в районе Нагатинской набережной будет перекрыто и ограничено с 15 января по 12 октября 2025 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на некоторых участках набережной будут недоступны для движения одна или обе полосы. Необходимость таких ограничений объясняется проведением строительных работ. При этом на участках, где движение будет подвергаться изменениям, также нельзя будет припарковаться.

С 15 января до 15 апреля движение транспорта будет ограничено на участке Нагатинской набережной в районе дома 40/1, с 15 апреля до 12 октября схема проезда изменится в районе дома 40а. Кроме того, в этот период для автомобилистов перекроют участок местного проезда в районе того же дома.

Вместе с тем ограничения на движение автомобилей начали действовать на участках Мезенской 2-й Напрудной улице в Москве. Они сохранятся вплоть до 31 мая 2025 года. В течение этого времени машины не смогут проезжать на этих улицах по одной из полос движения.

