Оплата проезда по трассе М-12 и ЦКАД теперь доступна на портале mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Оплата проезда по платным участкам трассы М-12 "Восток" и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) столичным водителям теперь доступна в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru, рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

"Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется сервисом "Мои платежи" для оплаты других городских услуг", – указал он на портале мэра и правительства города.

Новиков напомнил, что в прошлом году пользователи портала получили возможность оплачивать проезд по проспекту Багратиона и Московскому скоростному диаметру (МСД), а также пополнять лицевой счет транспондера в привычном для них интерфейсе.

Счет на оплату будет автоматически приходить в день поездки. Для этого в личном кабинете на mos.ru нужно указать номер машины. Также найти счет можно с помощью виджета "Свидетельство ТС": после указания номера автомобиля, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) пользователю покажутся все неоплаченные счета.

Кроме того, пользователям предлагают настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах. Их можно подключить в разделе "Профиль" во вкладке "Настройка подписок". Оповещения будут приходить по электронной почте или с помощью пуш-уведомлений.

Вместе с тем в сервисе "Мои платежи" можно оплачивать и счета за проезд по Московскому скоростному диаметру. Там же предусмотрена функция пополнения лицевого счета транспондера.

Для его автоматического отображения в сервисе пользователю необходимо во вкладке "Транспорт", которая находится в разделе "Документы и данные", нажать "Добавить транспондер" и заполнить форму. Сервис автоматически сформирует шаблон для оплаты, который отобразится вместе с балансом лицевого счета в соответствующем разделе.

Еще в "Моих платежах", а также в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" владельцы транспортных средств могут оплачивать штрафы и счета за эвакуацию своих автомобилей. Они автоматически появляются в разделе "Счета к оплате", если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Между тем Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам. Для легковых авто он может вырасти с 1 500 до 10 000 рублей, а для водителей грузовиков – с 5 000 до 30 000.

Кроме того, в проекте акта предлагается отменить 50% скидку при оплате штрафов в течение 20 дней. Действующие штрафы, по версии Минтранса, ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, поэтому водители платят только штраф, но не долг за платную автодорогу.