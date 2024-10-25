Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штраф за неоплату проезда по платным российским дорогам может вырасти с 1 500 до 10 000 рублей для легковых авто, говорится в проекте федерального закона от Минтранса РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Штраф для водителей грузовиков может составить до 30 тысяч рублей вместо максимальных 5 тысяч рублей. Также министерство предложило ввести в КоАП РФ отдельную санкцию за неоплату проезда для иностранцев, установив максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в проекте акта предлагается отменить 50% скидку при оплате штрафов в течение 20 дней. Действующие штрафы, по версии Минтранса, ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, поэтому водители платят только штраф, но не долг за платную автодорогу.

"По статистике, в установленный законом 5-дневный срок не оплачивается 57% проездов по госномеру", – уверены в ведомстве.

При этом с начала осени не оплатившим проезд по проспекту Багратиона в Москве назначили свыше 140 тысяч рублей штрафов, а почти треть постановлений прекратили, потому что долг был погашен в течение 20 дней. Сейчас проезд по проспекту стоит от 416 до 1 200 рублей.

