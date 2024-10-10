"Коммерсант": Москва первой применила новые штрафы для водителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала осени не оплатившим проезд про проспекту Багратиона в Москве назначили свыше 140 тысяч рублей штрафов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на московскую административную дорожную инспекцию.

Почти треть постановлений прекратили, потому что долг был погашен в течение 20 дней, уточнили там. Подчеркивается, что проезд по проспекту стоит от 416 до 1 200 рублей в зависимости от типа авто и способа оплаты.

Ранее на всех платных дорогах РФ применялся единый тариф штрафа, однако уже осенью в стране введен закон, который позволяет регионам самим устанавливать его величину.

Москва первой воспользовалась этим правом. С 1 сентября штраф за неоплату составляет от 3 000 до 15 000 рублей.

Ранее возможность оплатить проезд по ЦКАД и М-12 "Восток" появилась и на "Госуслугах". Информация о поездке будет приходить на портал и в приложении в течение 24 часов.

