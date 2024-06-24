Эксперт Медведенко: в Москве фиксируется высокий спрос на парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Высокий спрос на парковку фиксируется на ряде улиц столицы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель команды ad-hoc аналитики инновационного центра "Безопасный транспорт" и ЦОДД Олег Медведенко.

Он рассказал, что в течение дня загруженность на платных парковках оценивается почти в 100%. В Черкасском переулке загрузка максимальная, в Дмитровском – 88%, на улице Гашека – 86%. Это приводит к росту загруженности на соседних улицах, включая Рождественский бульвар, Конюшковскую и Селигерскую улицы.

"В целом если говорить про влияние платных парковок, то ранее реализованные мероприятия помогли избавиться от хаотичной парковки на улицах и очагов аварийности. Благодаря платным парковкам в городе теперь не паркуются в 2–3 ряда, не стоят на тротуарах и пешеходных переходах", – отметил эксперт.

Подобным образом Медведенко прокомментировал слова директора Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ и члена экспертного совета Минтранса России Константина Трофименко, который ранее в беседе с газетой "Известия" заявил, что для решения проблем с парковками в Москве нужен более комплексный и решительный подход со стороны властей.

Тогда он обратил внимание, что число жителей города растет, из-за чего возникает дополнительная нагрузка на уличные парковки. Трофименко указывал, что столичные парковки не справляются с возросшим спросом.

Сейчас максимальная стоимость парковки в Москве составляет 450 рублей в час, минимальная – 40 рублей в час. Последний раз тарифы менялись в ноябре 2023 года, когда стоимость парковки снизили на семи улицах, а на загруженных на 90–100% участках – повысили.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о лишении водительских прав за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобилях. Необходимость законопроекта объяснили тем, что в последнее время в РФ увеличилось число водителей, которые незаконно используют знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе.

