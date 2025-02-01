Собянин напомнил, что приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Метро Москвы" было запущено восемь лет назад. Это позволило вывести обслуживание пассажиров на новый уровень, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Приложение дает пассажирам возможность пополнять карту "Тройка", строить удобные маршруты и распределять их по времени поездки и числу пересадок. Кроме того, пользователям доступна такая уникальная функция, как оценка загруженности каждого вагона прибывающего поезда.

Вместе с тем в личном кабинете можно найти виртуальный аналог "Тройки" и подключиться к одному из удобных и безопасных сервису оплаты проезда – биометрии. Также с 2023 года привязать к приложения можно карту москвича, а с 2024 года сделать это можно и с банковской картой.

Кроме того, приложение дает возможность приобрести билеты на междугородние и международные автобусы, а также оформить абонемент "МультиТранспорт". Он открывает возможность выгодных поездок на всех видах транспорта, такси, самокатах и велосипедах.‎ Также, по просьбам пассажиров, разработчики добавили функцию "заморозки"‌‎ годовых абонементов на 14 дней.

О популярности приложения свидетельствует тот факт, что с момента запуска оно было установлено более 16 миллионов раз, резюмировал мэр.

Вместе с тем свыше 1,7 миллиона москвичей воспользовались чат-ботом Александра с момента ее запуска в 2020 году. Виртуальный ассистент за это время ответил более чем на 10 миллионов обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тысяч вопросов. Горожане могут обратиться к Александре в любое время дня и ночи. Написать ей можно на любой платформе – в приложениях, на сайтах или в социальных сетях.