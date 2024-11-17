Свыше 1,7 млн человек воспользовались чат-ботом Александра за четыре года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 1,7 миллиона москвичей воспользовались чат-ботом Александра с момента ее запуска в 2020 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Виртуальный ассистент за это время ответил более чем на 10 миллионов обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тысяч вопросов.

"Мы значительно расширили возможности цифрового помощника, чтобы жители могли быстрее получать нужную информацию. Сегодня в день Александра обрабатывает 15 тысяч сообщений – это в 10 раз больше, чем в 2020-м", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане могут обратиться к Александре в любое время дня и ночи. Написать ей можно на любой платформе – в приложениях, на сайтах или в социальных сетях. Однако если запрос окажется слишком сложным, то искусственный интеллект переведет диалог на оператора, который поможет пассажиру.

В чат-бот загружена информация о работе городского транспорта и автовокзалов, аэроэкспрессов и пригородных электричек. Еще виртуальный помощник может рассказать о сервисах по прокату велосипедов и самокатов, а также о правилах эвакуации автомобилей, парковки, организации дорожного движения, услугах каршеринга и такси.

В середине сентября на станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Марьина Роща" была установлена цифровая стойка "Живое общение". С ее помощью пассажиры могут получить ответ на любой вопрос от 3D-образа чат-бота Александры, а также проложить маршрут на интерактивной схеме метрополитена.

Кроме того, стойка может в любое время проконсультировать их. Также там можно будет приобрести сувенирную продукцию, пополнить или купить проездной билет и изучить схему станции.