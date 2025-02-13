Билетные терминалы будут производить в Москве по офсетному контракту

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва заключила офсетный контракт на закупку примерно двух тысяч автоматов по продаже билетов на городской транспорт, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Реализация офсета на поставку билетных терминалов позволит улучшить технические характеристики и функциональные возможности устройств, а также сократить время обслуживания пассажиров более чем в два раза", – приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что терминалы планируется производить в столице на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам министра, компания "БФС", которая является инвестором проекта, вложит в модернизацию производства не менее 150 миллионов рублей. Начало поставок запланировано в этом году, добавил Гарбузов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. Мэр отметил, что за последние пять лет компании увеличили объем инвестиций в 32 раза.

В 2024 году резиденты и арендаторы вложили в свое развитие 215 миллиардов рублей, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике и других отраслях.