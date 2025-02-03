Производитель онкопрепаратов получил статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания, занимающаяся производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, преференции и льготы, предоставляемые резидентам, позволят предприятию наладить выпуск своей продукции в столице.

"По поручению Сергея Собянина разработан широкий пакет инструментов поддержки, которые также доступны фармзаводам. В частности, компании могут получить статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", который позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие производства важной продукции. Такой спецстатус получила компания "Фармасинтез-Биокапитал", которая строит в Зеленограде производство семи видов онкопрепаратов в твердых и жидких лекарственных формах", – цитирует его портал мэра и правительства города.

В 2024 году компания начала возводить собственный завод на площадке ОЭЗ "Алабушево". Она представляет собой центр развития фармацевтической промышленности в столице. К настоящему моменту специалисты начали обустраивать на объекте "чистые" помещения и приступили к монтажу высокотехнологичного оборудования.

Вместе с тем компания уже озаботилась лицензированием своих препаратов. В 2026 году на предприятии должны начать выпускать лекарства в твердой форме, а в следующем – в жидкой, уточнил, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, препараты будут производиться по уникальной технологии, которая не имеет аналогов в России.

Предполагается, что компания сумеет достичь проектной мощности к 2027 году. Она составит 30 тысяч упаковок лекарств в год.

Между тем в 2024 году статус резидента ОЭЗ получили 17 предприятий. Широкий пакет налоговых и таможенных преференций стал доступен 118 высокотехнологичным московским компаниям, которые создали около 18,6 тысячи рабочих мест.

Среди новых предприятий семь резидентов работают на площадке индустриального парка "Руднево", где производят беспилотники и комплектующие к ним. Четыре компании, выпускающие лекарства и медизделия, получили статус резидента на площадке "Алабушево".