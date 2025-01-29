Компании ОЭЗ "Технополис "Москва" передают в зону СВО одежду, устройства и еду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Студенты и сотрудники НИУ "МИЭТ" собрали свыше 150 килограммов гуманитарной помощи для участников СВО. Этот вуз является опорным для особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев пояснил, что предприятия активно участвуют в гуманитарных акциях. Помощь оказывается не только военным, но и жителям приграничья, детским приютам и центрам по содержанию бездомных животных.

В гуманитарный груз от НИУ "МИЭТ" вошли наборы термобелья, инструменты, каталитические грелки, флисовая одежда и другое. Маскировочные сети учащиеся сделали самостоятельно. Это не первая подобная акция вуза – в августе прошлого года сотрудники учреждения отправили жителям Курской области более 250 килограммов гуманитарного груза, а в сентябре собрали вещи для жителей ДНР и ЛНР.

Кроме того, сборы гумпомощи проводились и на других площадках ОЭЗ. Сотрудники управляющей компании и работники свыше 50 предприятий принесли более 2,5 тонны различных товаров.

Поддерживают бойцов спецоперации и жителей приграничья также другие московские предприятия. Например, производитель банкоматов и иной продукции бесплатно передал несколько устройств для помощи военнослужащим. Среди них металлические ящики для хранения, саперные крюки, отопительные печи и оборудование для транспорта.

В свою очередь, столичный завод по выпуску кофе и сладостей с 2022 года направил более одной тонны своей продукции. Помимо этого, предприятие поставило в зону СВО 4,5 тысячи мешков из-под кофейных зерен, которые используются военными для создания настилов.

Между тем в Москве "Домики добра", куда горожане могут принести подарки для участников СВО, детей и подопечных приютов из новых регионов РФ, будут работать до 28 февраля. Военнослужащим москвичи передают теплые вещи, подарочные наборы и средства личной гигиены, детям – мягкие игрушки, настольные игры и книги, животным – корм, игрушки и аксессуары.