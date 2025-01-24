Участник межрегиональной ярмарки передал продукты для жителей приграничья

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участник межрегиональной ярмарки на Профсоюзной улице в Москве направил для жителей приграничных регионов собственную продукцию: 100 коробок ореховой смеси и свыше 150 пачек сухофруктов, передает портал мэра и правительства столицы.

Предприниматель из Воронежской области рассказал, что для него щедрость – это состояние души. Свою продукцию он привез в штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", который открыт с 22 февраля 2022 года.

В свою очередь, тимлидер организации Надежда Иванова считает, что помогать не сложно. Тяжелее, по ее словам, быть в стороне, когда людям необходима поддержка.

Между тем волонтеры принимают от неравнодушных граждан продукты питания, предметы личной гигиены, бытовую химию, одежду и обувь.

"Мы проверяем сроки годности, ведем учет всего, что передано, бережно упаковываем в коробки и по мере сбора отправляем гуманитарную помощь", – уточнила Иванова.

Предприниматель из Воронежской области не первый раз делает добрые дела. Перед Новым годом он нарядился в костюм Деда Мороза и поздравил посетителей ярмарки на Профсоюзной улице.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

