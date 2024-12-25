"Зима в Москве": в новые регионы отправят около 600 килограммов мандаринов

Фото: Москва 24/Екатерина Борщева

На московских ярмарках уже в четвертый раз проходит благотворительная акция "Подвешенный мандарин". На сегодняшний день участники собрали уже около 600 килограммов фруктов, которые отправятся жителям ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Поучаствовать в акции в рамках проекта "Зима в Москве" могут все желающие. Для участия необходимо приобрести мандарины и оставить их у администратора ярмарки или в специальной корзине.

Акция проводится на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы – на межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня. Мандарины будут отправлены нуждающимся жителям ЛНР и ДНР силами фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Кроме того, фрукты также раздадут подопечным фонда.

Название акции связано с итальянской традицией caffè sospeso – "подвешенного" (или предоплаченного) кофе для тех, кто не может позволить себе его купить.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

Кроме того, москвичи направили бойцам СВО более 110 миллионов рублей на сайте "Миллион призов". Инициатива организована совместно с фондом "Народный фронт. Все для Победы!" и другими благотворительными организациями.

