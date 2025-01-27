"Домики добра" будут работать до 28 февраля в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Домики добра", в которые жители и гости Москвы могут принести подарки для участников СВО, детей и подопечных приютов из новых регионов России, будут работать до 28 февраля в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В каждом административном округе города работают более 30 пунктов приема в рамках проекта "Московские сезоны". Адреса можно найти на сайте проекта "Зима в Москве".

Многие посетители "Домиков добра" впервые приходят на фестивальные площадки. Добровольцы объясняют, какие товары можно передать, а также предлагают идею подарка и помогают написать открытку в посылку.

Многие организации Москвы участвуют в сборе новогодних подарков. Активисты Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС) активно собирают гуманитарную помощь. К этой инициативе также присоединились предприниматели и образовательные учреждения.

Однако, выбирая подарки, стоит учитывать, что сладкие наборы должны быть свежими, с датой изготовления не менее трех месяцев назад. А вещи должны быть новыми, в упаковке и с ярлыками.

Военнослужащим москвичи передают теплые вещи, средства личной гигиены и подарочные наборы.

В "Домиках добра" горожане оставляют для детей мягкие игрушки, настольные игры, развивающие наборы и книги, которые помогут им в учебе.

Животным дарят сухой и влажный корм, а также игрушки, аксессуары. Четвероногим жителям приюта москвичи дарят моющие и чистящие средства для уборки помещений, наполнитель и впитывающие пеленки, средства для дезинфекции и капли от клещей.

Мария Остроумова и Виктория Гусева – волонтеры-спасатели из МГО ВСКС – в свободное от учебы и работы время нашли возможность посетить "Домик добра" на Тверской площади. Также они в преддверии Нового года приняли участие в акции "Верить в чудо" и в костюмах Снегурочек спустились с крыш детских больниц, а Мария отвезла подарки детям из Донецкой и Луганской народных республик.

"В "Домики добра" мы передали сладкие подарки: леденцы, конфеты, вафли, зефир, бисквитные печенья, мармелад и многое другое. Пусть эти сладости сделают жизнь детей немного ярче", – рассказали девушки.

В прошлом декабре в штабах акции было собрано около пяти тонн гуманитарной помощи. Всего за 2024 год из Москвы в новые российские регионы, Курскую и Белгородскую области отправили 214 тонн товаров, сказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. По его словам, добровольцы с особым теплом сортируют, упаковывают и готовят к транспортировке коробки с важным для людей грузом.