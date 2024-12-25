Подарки "Зимы в Москве" получили воспитанники особого семейного центра

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В рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" Дед Мороз и Снегурочка посетили особый семейный центр имени Г. И. Россолимо, чтобы исполнить новогодние желания ребят. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с приближающимся праздником, поиграли с ними в подвижные игры, исполнили новогодние песни и станцевали в хороводе. Не обошлось и без традиционного чаепития. Для каждого ребенка был подготовлен подарок. Кому-то подарили музыкальные и развивающие игрушки, пазлы и мозаики, а кому-то – наборы для творчества, конструкторы, наушники, умные часы, портативные колонки.

Центр имени Г. И. Россолимо – специализированное учреждение, которое оказывает поддержку детям с особенностями развития в возрасте до 18 лет. Здесь созданы все условия для их комфортного пребывания и обучения. С детьми работает коллектив специалистов: учителя, медики, психологи, логопеды, тренеры и другие сотрудники, которые внимательно и заботливо относятся к каждому ребенку.

Насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество". На Манежной площади в 14:00 26 декабря пройдет спектакль "Снежная королева", а в 17:15, но уже в Северном Медведкове, состоится представление по мотивам картины "Мороз Иванович". 29 декабря в 16:00 там покажут "По щучьему велению".