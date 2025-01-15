За год в ОЭЗ "Технополис "Москва" запущено 30 высокотехнологичных производств

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По итогам 2024 года на территориях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начали работать 30 высокотехнологичных производств. При этом лидером по числу новых линий стала площадка "Печатники", рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, в "Печатниках" начали работать 16 компаний. Эти предприятия выпускают медицинскую технику, лекарства, БАДы и многое другое, приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Так, в июне была сдана в эксплуатацию производственная площадка компании "Мезоформула". Она занимается выпуском инновационной косметики. При этом уже в октябре там создали первую партию продукции.

За все время работы компания успела произвести около 10 тысяч единиц товара. Предполагается, что уже в первом квартале 2025 года предприятие может нарастить мощности производства до 50 тысяч единиц продукции ежемесячно.

Кроме того, 14 новых промышленных объектов начали действовать на площадках "Алабушево", "Руднево" и "МИЭТ". На площадке индустриального парка "Руднево" ведется активное развитие отрасли беспилотных авиационных систем, рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Так, в 2024 году свои производства на территории этого парка запустили семь компаний, которые занимаются выпуском электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования для беспилотников различных типов.

Другое предприятие, которое стало работать на территории особой экономической зоны, организовало свыше шести линий по производству различных типов аккумуляторов для беспилотников.

Вместе с тем на зеленоградской площадке "Алабушево" постепенно расширяются мощности производителей микроэлектроники. Одним из них является компания "Резонит плюс", отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. По его словам, эта организация выпускает почти 5,5 миллиона квадратных дециметров плат каждый год.

Предполагается, что в течение ближайших полутора-двух лет предприятие сможет расширить объем выпуска на 50%. При этом на данный момент продукция компании востребована во многих отраслях, а наращивание производительности и расширение технологических возможностей дает предприятию возможность выпускать более сложную электронику.

Ранее компания по производству промышленных роботов "Технорэд" начала первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке "Печатники". Машины направили на московские, смоленские и самарские предприятия. При этом на территории ОЭЗ компания намерена создать робоцентр, включающий в себя производственную площадку, исследовательскую лабораторию и центр компетенций.