Производство промышленных роботов началось на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания по производству промышленных роботов "Технорэд" начала первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По словам Гарбузова, производитель "Технорэд" начал отгрузку промышленных роботов в декабре 2024 года. Машины направили на московские, смоленские и самарские предприятия, уточнил он.

На территории ОЭЗ компания намерена создать робоцентр, включающий в себя производственную площадку, исследовательскую лабораторию и центр компетенций. Полный экосистемный формат будет реализован в начале 2025 года.

На данный момент компания представила восемь роботизированных систем для разных отраслей промышленности, среди которых оператор станка и паллетайзер. Открытие новой площадки позволит предприятию быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, а также обеспечить существенное увеличение производственных мощностей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за девять месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 триллиона рублей. Мэр уточнил, что больше 30% из них ушло на покупку и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложили более 1,3 триллиона рублей, отметил Собянин.