Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" выросла на 36%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" увеличилась на 36%. С января по сентябрь 2024 года они реализовали продукцию и услуги на сумму более 104 миллиардов рублей. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отметил вице-мэр, за счет значительных налоговых льгот предприятия увеличивают объемы выпускаемой продукции.

"Если в январе – сентябре 2020 года они реализовали продукцию на сумму 17,5 миллиарда рублей, то сегодня этот объем вырос более чем в шесть раз и превысил 100 миллиардов рублей. Лидерами являются предприятия микроэлектроники, их выручка составила 39 миллиардов рублей", – сказал Ликсутов.

Так, зарубежное ПО и телекоммуникационные устройства активно меняют на отечественное оборудование столичного производства.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сейчас столичные производители микроэлектроники и фотоники занимают в стране лидирующие позиции. На зеленоградских площадках ОЭЗ размещено свыше 40 предприятий отрасли.

"С момента начала деятельности ОЭЗ "Технополис "Москва" компании-резиденты реализовали инновационные продукты и услуги на сумму 440 миллиардов рублей", – подчеркнул Гарбузов.

Другой стратегически важной отраслью является производство медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции. По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, общий объем оборота компаний мединдустрии уже превысил 36,6 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, 19 резидентов ОЭЗ завершили пилотный этап "Производительности труда". В их число вошли производители композитных материалов, канатных дорог, роботизированных протезов, интерактивного оборудования и других инновационных изделий.

Предприятия, которые завершили первый этап нацпроекта, увеличили выработку на 60,5%.