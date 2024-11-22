Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" запустил производство микросхем для умных систем

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Компания "Ангстрем", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", запустила серийное производство универсального микроконтроллера для умных систем. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Ангстрем" является одним из основателей отечественной электронной отрасли. В 2023 году компания отпраздновала 60-летие своей деятельности. За годы работы предприятие выпустило более 10 тысяч микросхем, использующихся в космической, атомной и телекоммуникационной отраслях. Отмечается, что с начала текущего года компания разработала около 150 типов электронных изделий, из них 107 уже запустили в производство.

Гарбузов отметил, что в ноябре микроконтроллеры для умных систем производства "Ангстрема" были внесены Минпромторгом в список отечественной продукции, который дает продукту преимущества, вроде приоритетного доступа к закупкам государственных компаний.

Запущенными в серийное производство микроконтроллерами интересуются производители аппаратных систем и устройств, связанных с промышленной автоматизацией, интернетом вещей, интеллектуальными сетями, а также охранными системами и сигнализацией.

"Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. За время деятельности в ОЭЗ "Технополис "Москва" компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного миллиарда рублей, над реализацией проектов трудятся около 1 080 специалистов", – рассказал министр.

В свою очередь, генеральный директор компании Сергей Воронцов отметил, что восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускается уже более 20 лет. В этом году микросхема была модернизирована согласно современным рыночным запросам, а также потребностью в отечественной электронно-компонентной базе первого уровня.

Так, например, программатор микросхемы с функциями записи, считывания и удаления информации, оснастили USB-интерфейсом. Также "Ангстрем" работает над универсальным 32-разрядным микроконтроллером – проектом "Трасса-1П", обладающим расширенными характеристиками.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" после реконструкции открылся Музей микроэлектроники АО "Ангстрем" имени В. В. Григорьевского. Гости учреждения могут увидеть изделия предприятия, а также современные и инновационные разработки. Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, музей вобрал все ключевые разработки отечественной микроэлектроники.