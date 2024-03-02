Музей микроэлектроники АО "Ангстрем" открылся в Москве после реконструкции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" после реконструкции открылся Музей микроэлектроники АО "Ангстрем" имени В.В. Григорьевского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости музея смогут увидеть изделия предприятия, а также современные и инновационные разработки. Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, за почти 50 лет деятельности музей вобрал все ключевые разработки отечественной микроэлектроники.

Ознакомиться с историей предприятия гости музея смогут на выставке "Линия времени", где представлены фотографии, изделия и разработки компании, такие как игрушка-луноход или приемники "Микро" и "Эра".

Площадь обновленного музея превышает 200 квадратных метров. В залах можно увидеть и новые разработки предприятия — многокристальные модули и ключи-коммутаторы, которые используются для управления солнечными батареями и электроприводами космических аппаратов.

Ранее стало известно, что на станции метро "Выставочная" в Москве открылась новая выставка под названием "Безопасность начинается с тебя", которая проводится при поддержке МЧС России.