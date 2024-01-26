Картины, сгенерированные нейросетью, появились в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском метро появились картины, сгенерированные нейросетью, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы вместе с "Яндексом" открыли выставку "Московский транспорт в "Шедевруме". Вы узнаете, как искусственный интеллект видит станции метро и автовокзалы", – говорится в сообщении.

Работы нейросети разместили в переходах между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" БКЛ, "Проспект Вернадского" Сокольнической линии и "Проспект Вернадского" БКЛ, "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии и Площадь Гагарина МЦК, на станции "Электрозаводская" БКЛ.

Посмотреть выставку можно до 16 февраля. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Московский метрополитен заботится не только о безопасности и комфорте пассажиров, но и делает поездки интересными и познавательными по поручению Сергея Собянина.

"Мы открыли новую выставку, картины на которой полностью созданы нейросетью. Пассажиры могут узнать, каким искусственный интеллект видит московский транспорт", – подчеркнул он.

25 января в Москве открылся шестой сезон "Музыки в метро", в этот раз в финал прошли 285 артистов. В финал попали как новые музыканты, так и те, кто уже был участником проекта. В департаменте уточнили, что все артисты – яркие и самобытные. Самым молодым участником является певец Вова Сорокин, ему всего 10 лет. Выступать юные музыканты будут под присмотром родителей.

Ознакомиться с временем и местом выступления любимых музыкантов можно на сайте проекта.



На Арбатско-Покровской линии метро в Москве обновили тематический поезд "Акварель"