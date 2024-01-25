Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылся шестой сезон "Музыки в метро", в этот раз в финал прошли 285 артистов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В финал попали как новые музыканты, так и те, кто уже был участником проекта. В департаменте уточнили, что все артисты – яркие и самобытные. Самым молодым участником является певец Вова Сорокин, ему всего 10 лет. Выступать юные музыканты будут под присмотром родителей.

"Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ознакомиться с временем и местом выступления любимых музыкантов можно на сайте проекта.

Ранее стало известно, что столичный транспорт представил специальную программу ко Дню российского студенчества. Например, с 15:30 до 17:00 в аванзале станции метро "Курская" студенты вузов совместно с командой "Молодежи Москвы" сыграют на музыкальных инструментах.

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