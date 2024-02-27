Новая выставка "Безопасность начинается с тебя" открылась в московском метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На станции метро "Выставочная" в Москве открылась новая выставка под названием "Безопасность начинается с тебя", которая проводится при поддержке МЧС России. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках выставки москвичи могут ознакомиться с плакатами, на которых описаны правила безопасности взрослых и детей в быту и на природе. Кроме того, жителям столицы привели в пример статистику пострадавших при чрезвычайных ситуациях, которых можно было избежать, если бы люди соблюдали правила.

"Обеспечить безопасность жителей города – приоритетное направление работы правительства Москвы. Транспортный комплекс столицы продолжает участвовать в важных социальных проектах по поручению Сергея Собянина – благодаря этому о них узнают как можно больше людей", – подчеркнул заммэра.

Посетить выставку можно до 6 марта, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее завершилась выставка "Московский транспорт в "Шедевруме", в рамках которой в московском метро были размещены картины, сгенерированные нейросетью. Москвичи могли узнать, как искусственный интеллект видит станции метро и автовокзалы. Как отметил Ликсутов, метрополитен заботится не только о безопасности и комфорте пассажиров, но и делает поездки интересными и познавательными по поручению Сергея Собянина.



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