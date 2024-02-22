Формату городских уличных экспозиций в Москве исполнилось 10 лет

Фото: пресс-служба КОСиМП

Столичным выставкам под открытым небом в этом году исполняется 10 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиции, посвященные культуре, истории, достопримечательностям, экономике и городским проектам, размещают на 18 площадках в центре столицы, в том числе на Арбате, Школьной улице, Климентовском переулке, Тверском, Цветном, Чистопрудном и Страстном бульварах.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, только в прошлом году на улицах города представили около 115 выставок. Их посетили более семи миллионов человек.

"В последние годы были открыты экспозиции, посвященные, например, волонтерскому движению столицы, реставрации исторических зданий, юбилеям со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, актрисы Инны Чуриковой и писателя Корнея Чуковского", – напомнила она.

На стендах часто пропечатаны QR-коды, которые ведут на страницы с информацией об экспонатах, событии или личности героя экспозиции. Сюжетом для выставки могут стать различные темы и события.

К примеру, на выставке "Знаковые места Москвы: прошлое, настоящее и будущее" представлены архивные снимки, современные карты и возможности нейросети. Экспозиция "Мой город. Моя история" включает редкие фотоснимки 1941–1942 годов, запечатлевшие будни горожан в начале Великой Отечественной войны.

На выставке "Москва победная" показано, как горожане встречали Победу в 1945 году. На стендах представили архивные снимки, газетные вырезки и истории ветеранов. На выставке "Музыкальный театр. Истоки" собраны уникальные эскизы декораций и костюмов. В нее вошли работы художников, ставших знаковыми фигурами в искусстве сценографии 1920–1940-х годов.

Уже несколько лет на бульварах размещают рисунки победителей детского конкурса "Наследие моего района". Свои работы юные москвичи посвящают достопримечательностям родных мест.

Также в разные годы на улицах Москвы можно было увидеть картины и фотографии станций метро и других подземных сооружений, портреты сотрудниц городских предприятий и многое другое.

Ранее стало известно, что пользователи портала "Узнай Москву" стали чаще изучать столицу с помощью мобильного приложения проекта. Его скачали уже более 78 тысяч раз за прошлый год.

В приложении можно планировать прогулки по столице, найти музеи, парки и памятники, а также узнать о самых популярных объектах и маршрутах. На его главной странице представлены подборки информационных статей, экскурсионных маршрутов, фото исторических зданий и другой контент.



Москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить в длинные выходные