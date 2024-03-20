Центр "Моспром" помогает столичным компаниям выходить на новые рынки сбыта

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Активная поддержка столицы и экспортного центра "Моспром" помогает московским промышленникам выходить на новые рынки сбыта, в том числе в другие страны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

С его слов, разработки производителей Москвы популярны не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке. Благодаря поддержке столичные заводы налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках, отметил Овчинский.

"Например, по итогам 2023 года столичная компания увеличила экспорт POS-терминалов в два раза по сравнению с показателями за 2022-й. А другое московское предприятие поставило три тысячи единиц высокотехнологичной продукции в Азербайджан", – сказал Овчинский.

Речь идет о компании "САГА Технологии". Столичный производитель направил на азербайджанский рынок устройства самообслуживания, которые выполняют функции различных аппаратов – банкомата, оборудования для обмена валют и другие.

Указанная разработка есть в списке отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ. Кроме того, она входит в перечень рекомендованных российским Центробанком для использования кредитными организациями.

Поддержка экспортного центра "Моспром" помогла компании в прошлом году присоединиться к вьетнамской выставке. Там столичный производитель представил российскую инженерную школу и собственные решения.

В свою очередь, коммерческий директор компании Оксана Калашникова добавила, что предприятие развивает экспортные направления, а также улучшает международную кооперацию. Товары популярны в различных областях и поставляются в дружественные государства, отметила она. По ее словам, кроме Азербайджана, оборудование экспортируется в Армению.

Столичная компания "Терминальные технологи" создает POS-терминалы, которые задействуют в вендинговых автоматах, на автомойках самообслуживания и на других предприятиях. Механизм способен считывать карты и принимать безналичную оплату. В прошлом году компания поставила более 6,5 тысячи POS-терминалов в дружественные страны: Китай, Казахстан, Индию и другие.

Как уточнил гендиректор предприятия Игорь Сухоставский, компания стала лидером в РФ по экспорту подобных устройств. С его слов, зарубежные заказчики положительно отзываются о товарах.

Ранее стало известно, что столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил от Москвы льготный займ на покупку оборудования. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что сумма займа составила 200 миллионов рублей.