Столичный производитель микроэлектроники получил от города заем на покупку оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский производитель RFID-продукции ISBC в конце 2023 года получил от города льготный заме на приобретение оборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Один из ведущих производителей RFID-продукции в конце 2023 года получил от города заем в размере около 200 млн рублей на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить объемы производства", – рассказал он.

Компания выпускает бесконтактные и контактные смарт-карты, RFID-брелоки и браслеты, платежные NFC-таблички, инновационную бумагу и другие товары. В 2023 году на предприятии начали выпускать RFID-медальоны для домашних питомцев в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой.

Микроэлектронику в Москве производят более 60 предприятий. В компаниях работают свыше 20 тысяч сотрудников.

В 2023 году столичные производители нарастили объем выпускаемой продукции на 25,2%. Этого удалось достичь благодаря поддержке города, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

До этого московский производитель "Интеллектуальные робот системы" в два раза увеличил выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. Компания создала в 2023 году 325 устройств. Оборудование производителя используется на 260 заводах в пяти российских регионах.

