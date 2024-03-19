19 марта, 22:18Экономика
Столичный производитель микроэлектроники получил от города заем на покупку оборудования
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский производитель RFID-продукции ISBC в конце 2023 года получил от города льготный заме на приобретение оборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Один из ведущих производителей RFID-продукции в конце 2023 года получил от города заем в размере около 200 млн рублей на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить объемы производства", – рассказал он.
Компания выпускает бесконтактные и контактные смарт-карты, RFID-брелоки и браслеты, платежные NFC-таблички, инновационную бумагу и другие товары. В 2023 году на предприятии начали выпускать RFID-медальоны для домашних питомцев в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой.
Микроэлектронику в Москве производят более 60 предприятий. В компаниях работают свыше 20 тысяч сотрудников.
В 2023 году столичные производители нарастили объем выпускаемой продукции на 25,2%. Этого удалось достичь благодаря поддержке города, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
До этого московский производитель "Интеллектуальные робот системы" в два раза увеличил выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. Компания создала в 2023 году 325 устройств. Оборудование производителя используется на 260 заводах в пяти российских регионах.
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