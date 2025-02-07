Сергей Собянин: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве запущено новое производство на фармацевтическом заводе "Велфарм-М", рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В рамках офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям.

Таким образом, столица получит около 242 миллионов единиц продукции в течении пяти лет, уточнил мэр. Он также отметил, что производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тысяч "квадратов". На них смогут работать около 550 человек.

Собянин указал, что благодаря этому общая площадь чистых производственных помещений "Велфарм-М" достигла примерно 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в "Алабушеве" ОЭЗ "Технополис "Москва".

Вместе с тем градоначальник напомнил, что в феврале прошлого года город подписал второй офсет по выпуску противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям, поставки которых должны начаться уже в 2027 году.

Между тем компания "Фармасинтез-Биокапитал", занимающаяся производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Предприятие представляет собой центр развития фармацевтической промышленности в столице.

Вместе с тем компания уже озаботилась лицензированием своих препаратов. В 2026 году на предприятии должны начать выпускать лекарства в твердой форме, а в следующем – в жидкой.

