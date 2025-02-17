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17 февраля, 12:45

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На востоке Москвы построят новый жилой квартал

На востоке Москвы построят новый жилой квартал

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Восток Москвы ждет масштабное обновление – на месте бывших предприятий и складов промзоны Хапиловка появится новый жилой квартал. Проект реновации уже утвержден, в ближайшие годы территория преобразится.

По словам экспертов, такая застройка не только улучшит архитектурный облик района, но и создаст комфортную городскую среду. В новых домах появятся коммерческие помещения на первых этажах, а на прилегающей территории – зеленые зоны и парки.

Кроме того, развитие жилой застройки положительно скажется на экономике – новые кварталы привлекут инвестиции и создадут дополнительные рабочие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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