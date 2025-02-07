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Новости

07 февраля, 15:15

Новости

Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

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Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

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Новое производство запустили на фармацевтическом заводе "Велфарм-М". Он входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Как рассказал мэр Москвы в своем телеграм канале, по условиям офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 наименованиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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