07 февраля, 15:15Новости
Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту
Новое производство запустили на фармацевтическом заводе "Велфарм-М". Он входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Как рассказал мэр Москвы в своем телеграм канале, по условиям офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 наименованиям.
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