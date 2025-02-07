Собянин: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 74 специалиста получили почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, именно эти специалисты продемонстрировали высокий уровень профессионализма, большой опыт и знания, а главное – преданность своему делу и любовь к пациентам.



Мэр напомнил, что почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат" может быть присвоен специалистам четырех направлений: "анестезиология-реаниматология", "операционное дело", "сестринское дело" и "сестринское дело в педиатрии".

При этом Собянин отметил, что трудовой стаж сотрудников должен быть более 5 лет. Также они должны успешно пройти теоретические и практические процедуры оценивания. Всего с момента запуска проекта 246 медсестер и медбратьев получили этот почетный статус.

Между тем с начала 2024 года 104 врача получили почетный статус "Московский врач" по новым правилам. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что число поданных заявок достигло около 3 тысяч, а в оценочных мероприятиях участвовали более 1,4 тысячи медиков.

Изменения в правилах подачи заявок и оценочных мероприятиях вступили в силу в 2024 году. Были скорректированы методы анализа теоретических знаний и практических навыков врачей, в которые входят компьютерное тестирование и решение клинических задач.

