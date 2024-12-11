Более 100 специалистов получили почетный статус "Московский врач" по новым правилам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала года 104 врача получили почетный статус "Московский врач" по новым правилам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, проект вызвал большой интерес у врачей. Так, число поданных заявок после введения новых правил достигло около 3 тысяч, а в оценочных мероприятиях участвовали более 1,4 тысячи медиков.

Изменения в правилах подачи заявок и оценочных мероприятиях вступили в силу в этом году. Были скорректированы методы анализа теоретических знаний и практических навыков врачей, в которые входят компьютерное тестирование и решение клинических задач. Кроме того, эксперты рассматривают показатели работы конкретного медика, собранные в ЕМИАС. При этом был расширен список специальностей, которые смогут поучаствовать в проекте.

Ранее Сергей Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач". Теперь она составляет 30 тысяч рублей. Статус "Московский врач" является уникальным для страны проектом, повышающим престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения статуса осуществляется на добровольной и бесплатной основах.

