Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московские врачи и медицинские сестры повышают квалификацию благодаря открытому в 2021 году Кадровому центру департамента здравоохранения Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Врачи могут получить доступ к московской медицине, пройдя независимую оценку профессиональных компетенций, включая тех, кто претендует на звание "Московский врач".

В арсенале центра имеется более 1 100 единиц современного оборудования для симуляции и медицинских целей. На 31 симуляционной станции специалисты разных областей медицины ежедневно оттачивают свои практические умения, подчеркнул мэр.

Кадровый центр также предлагает образовательные программы и тренинги. Они создаются при участии опытных экспертов и практикующих специалистов из ведущих медицинских учреждений Москвы.

Работа центра направлена на развитие системы здравоохранения Москвы. Благодаря ему вводятся новые стандарты оказания неотложной помощи, обновляются стандарты работы поликлиник, помощи беременным и новорожденным, а также развиваются цифровые сервисы.

Собянин добавил, что Кадровый центр разработал и внедрил более 100 программ дополнительного образования и 60 профессиональных и социально-психологических тренингов. В 2024 году в этих программах приняли участие более 115 тысяч слушателей.

В прошлом году наиболее популярными среди участников были образовательные программы для медицинских работников поликлиник, включая неврологов, кардиологов, ЛОР-специалистов, терапевтов, офтальмологов.

"Целый ряд программ был разработан по результатам оценки профессиональных знаний и навыков врачей городских поликлиник, которая завершилась в минувшем году. Для каждой специальности доступно по две новых программы", – обратил внимание Собянин.

Одна из программ направлена на улучшение практических навыков, а другая – на проверку теоретических знаний. Все программы учитывают специфику московского здравоохранения и реальную практику.

По словам главы столицы, самый востребованный тренинг – "Алгоритм ведения амбулаторного приема: аспекты коммуникации с пациентами", который призван помочь медработникам рационально использовать время приема и улучшить навыки общения с пациентами. Обучение прошли почти 12 тысяч человек.

Кроме того, в занятии, посвященном формированию ценностно-ориентированной среды в соответствии с новыми требованиями к московским поликлиникам, приняли участие около 4 тысяч человек.

Также более 10 тысяч специалистов, применяющих в своей работе новые стандарты оказания экстренной помощи, улучшили свои знания и умения в сфере диагностики и терапии травм, ожогов, обморожений, отравлений, кровотечений и обострений хронических болезней. В рамках тренинга специалисты отработали навыки командной работы прямо на рабочих местах.

Для персонала флагманских центров и приемных отделений медицинских учреждений было разработано и внедрено более 70 различных программ и обучающих курсов, которые улучшают качество медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Несколько программ разработаны специально для врачей и медицинских работников среднего звена, которые работают в городских больницах в формате "цифровой клиники".

Одно из ключевых направлений деятельности Кадрового центра – это профессиональное развитие сотрудников, которые работают в сфере женского и детского здоровья. Программы, направленные на улучшение взаимодействия между специалистами в акушерских бригадах перинатальных центров, проводят с 2022 года.

Помимо этого, центр разработал программы для врачей и среднего медперсонала, помогающие улучшить навыки ведения пациенток во время беременности и после родов. Программы включают специализированные навыки и общие знания о здоровье матери и ребенка, заключил Собянин.

Между тем в Москве появится цифровая система для отслеживания предраковых состояний и ведения граждан с хроническими заболеваниями. Новая система для диспансерного наблюдения с внедрением ИИ поможет предотвратить ухудшение состояния пациентов, а также вовремя проводить обследования или направлять к онкологу.