Сергей Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще четыре поликлиники по новому стандарту открылись в Москве с начала этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет о филиале № 2 городской поликлиники (ГП) № 64, ГП № 66, ГП № 209 и ГП № 11. В районах Басманный, Новокосино и Раменки специалисты обновили здания, а в Академическом районе – построили новое.

"В поликлиниках просторные холлы, удобные зоны ожидания, современное оборудование и цифровые технологии. Все это делает их посещение намного комфортнее", – подчеркнул мэр Москвы.

Программу реконструкции поликлиник планируется завершить до конца года. Одновременно с этим продолжается строительство новых зданий, что позволит полностью обновить столичный амбулаторный фонд.

В Москве в этом году будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. В 2024 году было завершено строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч "квадратов".

Ранее стало известно, что территории столичных поликлиник будут благоустроены в рамках второго этапа модернизации. Общая площадь благоустройства превысит 65 гектаров. Предполагается, что на них дополнительно проложат водосточные сети и уберут под землю в кабельную канализацию воздушные линии.