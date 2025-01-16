Территории поликлиник будут благоустроены в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территории столичных поликлиник будут благоустроены в рамках второго этапа модернизации, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые капитально ремонтируем согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Оформим пространства в единой стилистике: организуем зоны отдыха, удобные пешеходные дорожки, освещение и лавочки", – приводит ведомство слова заммэра города Петра Бирюкова.

Общая площадь благоустройства превысит 65 гектаров. Предполагается, что на них дополнительно проложат водосточные сети и уберут под землю в кабельную канализацию воздушные линии. Кроме того, территории поликлиник планируется разделить на зоны для хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов. Ремонту подвергнут уже существующие тротуары, обустроив при необходимости новые. Также замене будет подлежать покрытие проезжей части.

Вместе с тем специалисты адаптируют пространства для маломобильных граждан и разместят навесы для колясок и велопарковок. Также на территории поликлиник будут смонтированы камеры видеонаблюдения, заменены или установлены новые ограждения и автоматические ворота.

Кроме того, в тех местах, где позволит площадь, специалисты создадут зоны для прогулок и отдыха.

Также планируется оборудовать более 1,6 тысячи фонарей с энергосберегающими светильниками и установить почти 2 тысячи информационных стел. Вместе с тем, где возможно, будут созданы около 30 игровых площадок с разнообразным оборудованием. Территории поликлиник украсят более 550 деревьев и свыше 5,1 тысячи кустарников. Каждое растение будет гипоаллергенным.

Ранее было решено создать места для отдыха рядом с онкоцентром № 1 городской клинической больницы имени С. С. Юдина. В рамках благоустройства специалисты сделают дорожки, установят инженерные сети, отремонтируют кирпичный забор, а также обустроят площадки в зонах отдыха.

