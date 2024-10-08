Места отдыха появятся на территории онкоцентра № 1 ГКБ имени Юдина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Места для отдыха появятся рядом с онкоцентром № 1 городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

"Главная задача – создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала", – подчеркнул заммэра Москвы.

В рамках благоустройства специалисты сделают дорожки, установят инженерные сети, отремонтируют кирпичный забор, а также обустроят площадки в зонах отдыха.

Кроме того, планируется привести в порядок территорию у Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского, который находится неподалеку от онкоцентра. Здесь проложат новое плиточное покрытие, установят скамейки, разобьют цветники и высадят кустарники.

Еще две зоны отдыха обустроят возле строения 6 и вдоль терапевтического отделения. Там появятся прогулочные дорожки, навесы со скамейками и лавочки. Также специалисты планируют провести озеленение территории.

Бирюков добавил, что для отдыха медперсонала будут организованы 3 площадки. На территории больницы проложат дополнительные дорожки, реорганизуют парковку, а сориентироваться помогут навигационные модули для транспорта и пешеходов.

В этом году в Москве благоустроят территории 4 больниц. Так, на территории больницы имени А. К. Ерамишанцева уже выполнили больше половины работ. Здесь появится мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии.

