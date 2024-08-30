Собянин: территории четырех столичных больниц в этом году будут благоустроены

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве благоустроят территории четырех больниц в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что пространство и маршруты будут организованы так, чтобы сотрудники, пациенты и посетители могли с комфортом отдыхать на улице.

К примеру, на территории больницы имени А. К. Ерамишанцева уже выполнили больше половины работ. Здесь появится мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии.

"У терапевтического корпуса ГКБ имени С. С. Юдина и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, который расположен рядом, закончили часть инженерных работ, готовим площадки для функциональных пространств", – написал Собянин, добавив, что зоны отдыха корпусов стационаров разделят живой изгородью.

Кроме того, для пациентов центра паллиативной помощи здесь смонтируют уличный лифт, сказал глава города.

Рядом с онкологическим центром № 1 ГКБ имени С. С. Юдина увеличат количество зон отдыха, а между площадками появятся новые дорожки вдоль цветников и кустарников.

Собянин подчеркнул, что у каждой больницы также будут установлены навигационные модули и новые опоры освещения, а парковочное пространство реорганизуют.

При этом развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта также является важнейшей задачей Стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, рассказал ранее Собянин. По словам градоначальника, к 2030 году количество электромобилей в Москве может составить от 100 до 300 тысяч единиц. Он отметил, что к 2030 году сеть ЭЗС должна вырасти до 30 тысяч станций.

