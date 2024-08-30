Собянин сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта является важнейшей задачей Стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"По разным оценкам, к 2030 году количество электромобилей в Москве составит от 100 до 300 тысяч единиц. В городе будут действовать многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт", – рассказал градоначальник.

Он отметил, что к 2030 году сеть ЭЗС должна вырасти до 30 тысяч станций. По словам Собянина, для достижения такой цели имеется несколько путей.

Один из них – пилотный проект по установке зарядок переменного тока на базе трансформаторных подстанций, которые находятся в обычных городских дворах. Благодаря этому владельцы электрокаров смогут подзаряжать их ночью или в любое другое свободное время.

"Если решение приживется, то мощности дворовых ЭЗС можно будет постепенно расширять", – добавил мэр Москвы.

Помимо этого, недавно в столице утвердили новые правила размещения зарядной инфраструктуры во время строительства и реконструкции городских объектов. Таким образом, необходимое количество ЭЗС и инфраструктуры для них будет известно заранее.

Собянин напомнил, что, согласно новым правилам, застройщикам необходимо соблюдать следующие два условия:

5% парковочных мест должны быть оборудованы зарядными станциями;

к 25–100% парковочных мест (в зависимости от типа объекта) необходимо подвести инженерную инфраструктуру для будущего подключения зарядных станций.

"Стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры гарантирует обеспечение как текущих, так и перспективных потребностей москвичей и бизнеса в электричестве, газе, тепле и воде. А также – обеспечит адаптацию городской инфраструктуры к наступающей эпохе электрокаров", – заключил Собянин.

В мае этого года стало известно, что Минтранс России готовит пакет поправок к ПДД. Помимо прочего, ими планируют обязать водителей электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки.

Кроме того, министерство цифрового развития РФ определило характеристики программного обеспечения (ПО) зарядных станций для электромобилей. В частности, с 1 января 2025 года станции зарядки EV будут функционировать на основе российского ПО.