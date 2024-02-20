Зарядные станции электромобилей должны быть оснащены отечественным ПО с 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития РФ определило характеристики программного обеспечения (ПО) зарядных станций для электромобилей. Это следует из приказа ведомства, размещенного на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2025 года станции зарядки EV будут функционировать на основе российского ПО. Кроме того, ее главные системы управления, эксплуатируемые с нового года, смогут поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для осуществления связи между ними.

Ранее сообщалось, что инжиниринговая компания, создавшая первый российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС) для зарядки электромобилей в любом месте. Первый образец планируется создать уже в 2024 году.

Председатель совета директоров компании Григорий Болотин заявил, что себестоимость зарядки будет на уровне стоимости электричества из сети, а все ключевые компоненты станции будут российскими. Для использования станции будет создана IT-платформа, с помощью которой можно будет планировать перемещение и работу станции.



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