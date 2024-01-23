Московская компания разработала мобильную станцию для зарядки электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инжиниринговая компания, создавшая первый российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Инжиниринговая компания "Априорные решения машин" разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до восьми часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте. По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте – сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, первый опытный образец компания планирует создать уже в этом году. Овчинский уточнил, что для развития отрасли электротранспорта в столице создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий.

МЭлС будет работать по принципу газовой микрогенерации и состоять из комплекса газовых баллонов и двигателя, генератора постоянного тока, систем охлаждения и вентиляции, а также интерфейса зарядного модуля. Этот комплекс может быть установлен на малотоннажный грузовой автомобиль весом до 3,5 тонны, который может свободно передвигаться в городской среде. Топливом для станции будет выступать сжатый природный газ, который является наиболее доступным и экономически оправданным видом топлива, а также снижает количество выбросов в окружающую среду и соответствует уровню экологичности "Евро-5".

С помощью мобильной станции, которая способна добираться до удаленных районов, можно будет значительно расширить зоны обслуживания каршеринга. Кроме того, она позволит обеспечить бесперебойную работу организаций, которые используют электромобили или иную электрическую технику.

Председатель совета директоров компании Григорий Болотин заявил, что себестоимость зарядки будет на уровне стоимости электричества из сети, а все ключевые компоненты станции будут российскими. По его словам, заправочный блок станции также может быть установлен в контейнере, что позволяет на короткое время развернуть полноценную зарядную инфраструктуру без присоединения к электрическим сетям.

Для использования станции будет создана IT-платформа, с помощью которой можно будет планировать перемещение и работу станции. Кроме того, будет обеспечен шлюз для оплаты зарядных сессий и разработан интерфейс для встраивания в существующие экосистемы операторов каршеринга и такси.

Ранее сообщалось, что российский кабмин продлил на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц, которые используют электромобили, по платным участкам федеральных автомобильных дорог. В настоящее время льготой воспользовались примерно 5 тысяч автомобилистов, совершивших около 315 тысяч проездов.

Бесплатный проезд распространяется на платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, участок с 15-го по 58-й километр трассы М-11, Северный обход Одинцова и ЦКАД.

Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам до конца 2024 года